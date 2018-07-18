Международная платежная система Mastercard получила патент на технологию ускорения криптовалютных трансакций.

Чтобы снизить время обработки трансакций, компания предлагает ввести новый тип пользовательских счетов, которые смогут осуществлять криптовалютные трансакции, привязанные к фиатным валютам. Этот счет будет использоваться для связи нескольких профилей, которые позволят устанавливать «количество фиатной валюты, количество блокчейн-валюты, идентификатор счета и адрес», сообщает Ttrcoin .

Такие трансакции будут осуществляться с использованием платежных средств фиатных валют и передавать криптовалюту. Mastercard отмечает, что при передаче подобных криптовалютных трансакций «платежные сети смогут оценивать вероятность мошенничества и риски, используя внешние механизмы оценки рисков и информацию, доступную платежным сетям, такую как исторические данные о фиатных и блокчейн-трансакциях, данные кредитных бюро, демографические данные и т.д., которые в блокчейн-сетях недоступны».