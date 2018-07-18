Трансакции будут осуществляться с использованием платежных средств фиатных валют и передавать криптовалюту.
Международная платежная система Mastercard получила патент на технологию ускорения криптовалютных трансакций.
Чтобы снизить время обработки трансакций, компания предлагает ввести новый тип пользовательских счетов, которые смогут осуществлять криптовалютные трансакции, привязанные к фиатным валютам. Этот счет будет использоваться для связи нескольких профилей, которые позволят устанавливать «количество фиатной валюты, количество блокчейн-валюты, идентификатор счета и адрес», сообщает Ttrcoin.
Такие трансакции будут осуществляться с использованием платежных средств фиатных валют и передавать криптовалюту. Mastercard отмечает, что при передаче подобных криптовалютных трансакций «платежные сети смогут оценивать вероятность мошенничества и риски, используя внешние механизмы оценки рисков и информацию, доступную платежным сетям, такую как исторические данные о фиатных и блокчейн-трансакциях, данные кредитных бюро, демографические данные и т.д., которые в блокчейн-сетях недоступны».
Нет комментариев