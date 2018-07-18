Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что для российских майнеров и владельцев криптовалют не будут разрабатывать отдельный налоговый режим, а распространят на них уже действующие нормы Налогового кодекса.

При этом в Минфине пояснили, что вопрос налогообложения должен решаться после принятия законопроекта о цифровых деньгах, который может быть принят в осеннюю сессию Госдумы, сообщают «Известия» .

Если криптовалютами занимается физлицо, то с него будет взиматься 13-процентный налог на доходы, если юрлицо — то налогообложение будет зависеть от его формы бизнеса, пояснил Аксаков.

Также он не исключил, что отдельные режимы налогообложения для майнинга и оборота криптовалют могут появиться, если в правительстве выразят инициативу их создать.

Эксперты считают, что отдельное налогообложение для криптовалют недопустимо, так как они не являются законным средством платежа и поэтому должны облагаться налогами, как обыкновенные активы.

По словам аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, если под цифровые деньги создать отдельный режим льготного налогообложения, то возникнет риск уклонения от уплаты налогов с их использованием. А если ввести более высокую налоговую нагрузку — будет риск вытеснения использующих подобные инструменты компаний из российской юрисдикции.

Позиция Центробанка по поводу криптовалют изложена в законопроектах и цифровых финансовых активах, краудфандинге и изменениях в Гражданский кодекс, сообщила пресс-служба регулятора.