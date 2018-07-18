Американская биржа криптовалют Coinbase отказалась от сделанного в начале недели заявления касательно того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала ей разрешение на покупку компаний Keystone Capital Corp., Venovate Marketplace Inc. и Digital Wealth LLC для расширения возможности своего бизнеса и проведения листинг security-токенов.

Как объяснил вице-президент по коммуникациям Рейчел Хорвиц, говорить о том, что Coinbase получила разрешение SEC и FINRA на покупку Keystone, некорректно, потому что SEC не принимала участие в процессе, сообщает Ttrcoin .

«Одобрение SEC не требуется для заявления на передачу управления. Coinbase обсуждала аспекты этого предложения, включая покупку Keystone, с несколькими сотрудниками SEC на неформальных началах», - пояснил он.

Таким образом, Coinbase по-прежнему имеет возможность осуществить свой план по получению статуса лицензированного брокера-дилера, что позволит ей расширить список представленных на ее платформе цифровых активов.