Биткоин-биржа Bithumb сообщила о возобновление вывода средств в корейской воне (KRW). Также пользователи снова смогут вносить депозиты в вонах с авторизованных банковских счетов.

Также представители платформы объявили, что с 16 июля купоны на торговлю без комиссий пострадавшим в ходе взлома предоставляться не будут. Торговля ими также прекращена, сообщает ForkLog .

Все пострадавшие пользователи, которые подали заявки на компенсацию до 16 июля, получат токены в ходе airdrop-акций.