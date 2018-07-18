Криптовалютная биржа Bitfinex анонсировала запуск новой сетевой инфраструктуры, призванной обеспечить бесперебойное подключение и хостинг для институциональных инвесторов – банков, хедж-фондов и брокеров.

Сеть, которая была спроектирована и построена швейцарской компанией Market Synergy, запущена в качестве дополнения к FIX-шлюзу, предназначенного для обмена данными между участниками торгов, сообщает Anycoin .

В рамках сотрудничества Market Synergy также будет предоставлять колокационные услуги и услуги интернет-провайдера для институциональных клиентов Bitfinex.