Соответственно потребностям Bitfinex, выбран дата-центр и настроена инфраструктура для создания сети с подключением к их FIX-шлюзу для профессиональных трейдеров.
Криптовалютная биржа Bitfinex анонсировала запуск новой сетевой инфраструктуры, призванной обеспечить бесперебойное подключение и хостинг для институциональных инвесторов – банков, хедж-фондов и брокеров.
Сеть, которая была спроектирована и построена швейцарской компанией Market Synergy, запущена в качестве дополнения к FIX-шлюзу, предназначенного для обмена данными между участниками торгов, сообщает Anycoin.
В рамках сотрудничества Market Synergy также будет предоставлять колокационные услуги и услуги интернет-провайдера для институциональных клиентов Bitfinex.
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