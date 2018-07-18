Европейская комиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольных правил ЕС из-за доминирования приложений и сервисов компании на мобильных устройствах с операционной системой Android. Об этом в среду днем сообщила на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Штраф был рассчитан на основе выручки Google от услуг поисковой рекламы на устройствах Android в Европейской экономической зоне (это страны ЕС плюс Норвегия, Исландия и Лихтенштейн) с 2011 года. Компания обвиняется в незаконных методах «привязки» пользователей к применению сервисов и приложений Google, в том числе в качестве условия для доступа к магазину приложений Google Play.

В частности, компания требовала от производителей смартфонов предустановки поисковика Google Search и веб-браузера Chrome для своей операционной системы Android. Компания также платила крупным производителям и операторам мобильной связи, которые согласились предварительно установить приложение Google Search на своих устройствах.

«Подавляющее большинство пользователей просто применяют то, что уже есть на устройстве, и не загружают конкурирующие приложения», — заявила Вестагер.

Компания Google должна в течение 90 дней прекратить такую практику, или ей грозит новый штраф в размере до 5% от среднесуточного мирового оборота Alphabet, ее материнской компании.

В Google заявили, что планируют подать апелляцию на решение ЕК.



Ранее ЕК оштрафовала Google на 2,4 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением в качестве поисковой системы путем предоставления незаконного преимущества собственному сервису сравнения покупок в Интернете.

