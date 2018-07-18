Пять стран поддержали решение Европейского совета о продлении санкций в отношении Крыма, следует из сообщения на сайте высшего политического органа Евросоюза. К странам ЕС присоединились Албания, Норвегия, Черногория, Грузия и Украина. Об этом сообщает РБК.

«Эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решению Совета. Европейский союз обращает внимание на принятые ими на себя обязательства и приветствует их», — говорится в сообщении Европейского совета.

Из пяти стран, поддержавших решение ЕС, лишь две — Албания и Черногория, являются кандидатами на членство в Евросоюз. Норвегия, несмотря на то, что не входит в состав ЕС, участвует в европейской интеграции, входит в Шенгенскую зону и Европейскую ассоциацию свободной торговли. Грузия и Украина неоднократно заявляли о своем намерении присоединиться к ЕС, однако до сих пор не получили официального статуса кандидатов на членство в союзе.

Санкции ЕС в отношении Крыма были введены в 2014 году, после вхождения полуострова в состав России. 18 июня санкции были продлены решением Евросовета до 23 июня 2019 года. Санкции подразумевают ограничения на импорт продукции из Крыма и Севастополя и на работу с предприятиями полуострова. Запрещаются также инвестиции в экономику региона и оказание туристических услуг. Так, на полуостров запрещено поставлять «транспортную, телекоммуникационную и энергетическую продукцию, связанную с разведкой, добычей нефти, газа, а также минеральных ресурсов».

Санкции ЕС, действие которых продолжается с 2014 года, делятся на персональные санкции (в отношении политиков, бизнесменов и компаний, обвиняемых в причастности к нарушению территориальной целостности Украины), ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя (запрет на работу компаний и финансовых учреждений на этих территориях) и секторальные санкции в отношении экономики России.