Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о специальных административных районах (САР), которые предусматривают создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае.

Пакет законопроектов инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации от Приморья и Калининградской области.

Документы предусматривают наделение одного из федеральных органов власти функциями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере функционирования САР, а также создание соответствующим субъектом РФ в каждом САР управляющей компании, которая будет обеспечивать функционирование САР.

Согласно законопроекту «О международных компаниях», статус такой компании может быть присвоен российским хозяйственным обществам в форме обществ с ограниченной ответственностью и публичных и непубличных акционерных обществ либо иностранным юрлицам. Для получения такого статуса компании необходимо стать участником САР и принять на себя обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ на основании заявления.

Законопроектом устанавливаются особенности создания международной компании, ее государственной регистрации, предоставления и прекращения статуса международной компании, определяются особенности правоотношений, связанных с долевым капиталом компании, учетом долей, распределением дивидендов, а также предусматриваются компетенции органов управления международной компании, требования, предъявляемые к таким органам, к документам международной компании.

Конфиденциальная информация о бенефициарах компании будет доступна госорганам РФ, отметил ранее один из авторов законопроекта Виктор Пинский. «Ответственность по обязательствам компании будет субсидиарной для всех ее учредителей. Этим мы исключаем риск появления на этих территориях недобросовестных участников хозяйственного оборота, которых много в классических офшорах», — указал депутат.