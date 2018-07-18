Госдума приняла во втором чтении поправки в закон «О гособоронзаказе», определяющие порядок передачи банками оборонных кредитов в Промсвязьбанк (ПСБ) и дальнейшее банковское сопровождение исполнителей гособоронзаказа. За законопроект проголосовали единогласно — 412 голосов.

Соответствующие поправки были внесены в принятый в 2016 году в первом чтении законопроект, регулирующий взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ. На внесение отдельного законопроекта понадобилось бы больше времени, и, для того чтобы Госдума успела принять поправки в эту сессию, они вносились ко второму чтению другого законопроекта, сказали РБК два источника, знакомые с ходом обсуждения законодательной инициативы.

Согласно законопроекту, вместе с Промсвязьбанком с гособоронзаказом смогут продолжить работать и другие уполномоченные банки. Но выбирать кредитную организацию компания-исполнитель сможет только в том случае, если правительство само не определит, где ей обслуживать конкретный контракт или сопровождать сделку.

Минфин анонсировал подготовку поправок в закон «О гособоронзаказе» в январе 2018 года, после того как было решено создать опорный банк для гособоронзаказа на базе санируемого Промсвязьбанка. Речь может идти о передаче в ПСБ кредитов на сумму около 1 трлн рублей, говорил тогда глава Минфина Антон Силуанов (теперь совмещает должность министра с постом первого вице-премьера).