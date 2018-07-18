Компания Google намерена подать апелляцию на решение Еврокомиссии о штрафе в размере 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом компания сообщила в своем блоге.

«Сегодняшнее решение означает, что бизнес-модели, которую поддерживает Andriod, недостаточно. Мы намерены подать апелляцию», — говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что Еврокомиссия оштрафовала Google за нарушение антимонопольных правил ЕС из-за доминирования приложений и сервисов компаний на мобильных устройствах с операционной системой Android. Компания обвиняется в незаконных методах «привязки» пользователей к применению сервисов и приложений Google, в том числе в качестве условия для доступа к магазину приложений Google Play. Компания требовала от производителей смартфонов предустановки поискового приложения Google Search и браузера Chrome для своей операционной системы.