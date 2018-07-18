На фоне прошедшего саммита США-РФ в понедельник и неоднозначной позиции президента США относительно вмешательства России в выборы в 2016 году, что пока не доказано, последовала критика президента страны Конгрессом США, а также призывы некоторых конгрессменов к вводу новых санкции против России. В данном случае остается около 2-х месяцев до отчета генпрокурора США перед Конгрессом по расследованию вмешательства России в выборы, но также остается 4 месяца до выборов в нижнюю палату Конгресса США – Палату представителей. Это будет сопровождаться борьбой между демократами и республиканцами за большее количество мест в нижней палате. На этом фоне мы ожидаем, что в ближайшие время последуют новые санкции против РФ. Поэтому иностранные инвесторы уже в июле начнут сокращать свои позиции по российским активам.

Кроме того, дивидендный период закончился и после выплаты дивидендов последует их конвертация в доллары. Вместе с тем, приближение налогового периода с 25 по 30 июля окажет поддержку рублю, но факторов, играющих против рубля больше: низкие цены на нефть, покупки валюты ЦБ РФ для Минфина, сезонное ослабление счета текущих операций.