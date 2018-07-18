Темпы роста государственного суверенного долга Соединенных Штатов превышают темпы развития экономики страны. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которые были посвящены денежно-кредитной политике и состоянию экономики страны.

«Госдолг растет, и я думаю, что он растет быстрее, чем наша экономика. Нам необходимо, чтобы экономика росла быстрее, чем госдолг. Нам нужно над этим работать», — отметил он.

По словам Пауэлла, «налогово-бюджетная политика страны остается на пути неустойчивого развития». В конце февраля он заявлял, что Соединенные Штаты могут обслуживать свой государственный долг, но с каждым разом это становится все дороже. Как сообщил в начале года телеканал CBS, госдолг США увеличился на 544 млрд долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг примерно 20,5 трлн долларов.

По данным МВФ, госдолг Соединенных Штатов вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.

Нынешние долговые проблемы США — наследие острого финансово-экономического кризиса 2007—2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.

За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на 9 трлн долларов и почти достиг отметки в 20 трлн долларов. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до 30 трлн долларов. При этом размер ВВП страны на данный момент оценивается примерно в 19,5 трлн долларов.