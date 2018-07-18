Требования Федеральной налоговой службы (ФНС) необходимо обеспечить залогом, что позволит удовлетворять их раньше остальных, такое предложение Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих внес в проект поправок в закон о банкротстве, направленном в Думу, пишут «Ведомости».



«Сфера банкротства несовершенна и требует комплексного реформирования, при комитете создана рабочая группа, в которой обсуждаются все предложения по банкротству, в том числе эти поправки, — говорит председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев. — Конечно, роль государства в банкротстве должна выходить на первый план — до сих существуют управляемые банкротства, и эти предложения в том числе помогут решить эту проблему».



Сейчас первыми, вне очереди, вернуть долг могут кредиторы, у которых в залоге есть имущество должника. Но если требования появились в результате налоговой проверки и должник скрыл от налоговиков обязательства, арбитражный суд может признать такие требования обеспеченными залогом, предлагают управляющие. Нужно уравнять ФНС в правах с банками, которые накладывают залоги и погашают большую часть требований, объясняет федеральный чиновник.

По его словам, такова позиция Минэкономразвития, но проект будет дорабатываться, текущая формулировка приведет к тому, что банки ужесточат условия выдачи кредитов.



По мнению экспертов, поправка ставит под угрозу все залоговое кредитование.