Еврокомиссия решила наложить на компанию Google рекордный штраф в ​4,3 млрд евро, обвинив ее в ​злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений устройств с операционной системой Android. Решение будет официально объявлено в 13:00 по местному времени в Брюсселе (14:00 мск), сообщает РБК , ссылаясь на The Finacial Times и Bloomberg.

По словам еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагеры, Google использует незаконные способы, чтобы навязать владельцам устройств в Android использование собственных приложений.

Google отрицает нарушение каких-либо правил и заявляет, что комиссия неправильно понимает поведение потребителей и неверно оценивает рынок, не учитывая конкуренцию с Apple.

«Взгляд комиссии основан на идее, что Android не конкурирует с Apple iOS. Однако мы не согласны с таким подходом. Мы не думаем, что с ним согласна сама Apple. Или производители телефонов. Или разработчики. Или пользователи», — заявил главный юрисконсульт Google Кент Уокер.

Напомним, в июне 2017 года Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза.