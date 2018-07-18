Обновлена дизайн-концепция сайта: поиск необходимых продуктов и услуг стал быстрее, а интерфейс – проще и удобнее.

При этом сохранена основная бизнес-логика – Экспобанк ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации активов (M&A).

Благодаря новому интуитивно понятному интерфейсу и облегченной структуре сайта, клиенты могут легко найти информацию об интересующих их услугах, сравнивать предложения и подобрать необходимые продукты.

Банк учитывает возросшие требования клиентов к функциональности, визуальному оформлению и становится более доступным для интернет-пользователей.

Отзывы о работе сервисов можно оставить по телефону 8 800 500 07 70 или на электронную почту info@expobank.ru