От публичной поддержки темы повышения пенсионного возраста воздержались 12 регионов, говорится в обзоре фонда «Петербургская политика». Это Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область.



Эксперты ранжировали регионы в зависимости от степени публичной солидаризации с предложениями правительства по шкале от 0 до 5. «Пятерку» давали регионам с однозначной положительной и оперативной реакцией. За положительные оценки с оговорками, задержкой, непубличным характером баллы снижали до трех — четырех, а при отсутствии очевидной реакции или негативной позиции ставилась оценка 0.

В итоге 12 регионов, воздержавшихся от публичной оценки, получили 0 баллов. В регионах, не поддержавших пенсионную реформу, изданию говорили о каникулах депутатов и отпусках представителей исполнительной власти, а также о необходимости разъяснить целый ряд вопросов по теме. О несогласии с реформой изданию сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, поскольку, по его мнению, повысить пенсии можно путем увеличения производительности труда.

Среди 13 регионов с максимальными оценками поддержки повышения пенсионного возраста эксперты называют Алтай, Карелию, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Калининградскую, Кировскую, Ленинградскую, Саратовскую и Томскую области.

О планах правительства повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня . Изменения планируется проводить поэтапно, в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году и продлится до 2034-го. 16 июня законопроект о пенсионной реформе правительство внесло в Думу. Срок приема отзывов на документ от регионов истек 17 июля. Профильный комитет Госдумы 17 июля рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении . Первое чтение запланировано на 19 июля.