В Москве в отделении общественной приемной Центробанка началась бессрочная голодовка 10 валютных ипотечных заемщиков. Об этом сообщает один из представителей голодающих.

«Мы просим солидарного с государством софинансирования и фиксацию посильных условий для каждого заемщика», — сообщают заемщики.

По их мнению, ЦБ уклоняется от выполнения своих функций и надеется, что проблема будет решена сама собой.

По словам представителя, в приемной сидят Валютные ипотечники банка «Райффайзен», ОТП Банка, Альфа-Банка, банка «ДельтаКредит», Сбербанк, ВТБ.