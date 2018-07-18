ВТБ провел исследование трансакционной активности болельщиков в ходе чемпионата мира по футболу. Статистика эквайринговой сети банка показывает, что наибольший объем трансакций пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а самыми активными туристами стали фанаты из США, Китая и Казахстана, указано в релизе кредитной организации.

Согласно полученным данным, объем операций за все дни проведения чемпионата мира по футболу составил 100 млрд рублей. Среди городов по объему трат лидирует Москва, где туристы потратили более 80 млрд рублей.

В список городов (среди принимавших чемпионат мира) с самыми большими тратами болельщиков также вошли Санкт-Петербург (почти 11 млрд рублей), Екатеринбург (более 2 млрд), Казань (более 1,5 млрд), Самара и Нижний Новгород (по 1,4 млрд рублей). В Волгограде болельщики потратили более 1 млрд рублей, в Сочи — свыше 800 млн, в Ростове-на-Дону — 700 млн, в Калининграде — 360 млн, в Саранске — 90 млн.

Наибольший объем трансакций зафиксирован в категории «Транспорт» (около 32 млрд рублей). На втором месте по размеру трат — места общественного питания, где футбольные фанаты потратили 20 млрд рублей, из них на фастфуд — 1,4 млрд. Далее следуют одежда (6 млрд) и отели (1,2 млрд).

По статистике, во всех городах чемпионата мира оборот в категории «Отели» вырос вдвое, в барах и ресторанах — в среднем в 2,5 раза.

Среди иностранных гостей турнира больше всех потратили жители США (800 млн рублей). В первую десятку стран по объему трансакций также вошли Китай (330 млн рублей), Казахстан (280 млн), Великобритания (194 млн), Аргентина (164 млн), Франция (158 млн), Мексика (156 млн), Белоруссия (154 млн), Германия (120 млн) и Перу (118 млн рублей).



При этом наибольший прирост по операциям у туристов из этих стран был зафиксирован в сегменте аренды жилья в Ростове-на-Дону, в сегменте фастфуда в Сочи и Самаре и в категории «Рестораны и кафе» — в Волгограде.