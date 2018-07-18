Общий вклад Чемпионата мира по футболу в ВВП России составил более 850 млрд рублей, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

«Общий вклад в ВВП составил около 1% — это более 850 миллиардов рублей. По оценке Оргкомитета России, эта сумма практически покрывает затраты. Напомню, что у нас был самый дорогой Чемпионат. На данный момент проведено очень много инфраструктурных изменений в городах и практически все расходы по перемещению болельщиков, по сути, страна взяла на себя», — отметила Ломидзе.

По прогнозам консалтинговой компании McKinsey, до 2023 года страна получит дополнительно еще 10 млрд рублей, добавила она.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's сообщало, что проведение Чемпионата мира по футболу в России положительно скажется на экономике ряда регионов, однако эффект будет краткосрочным.

Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля. Матчи принимали 11 городов. По предварительным данным Ростуризма, страну посетили 2,9 млн иностранных болельщиков.