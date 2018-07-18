Голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» может появиться в браузерах сторонних разработчиков. Об этом рассказала руководитель b2b-направления платформы «Яндекс.Диалоги» Анастасия Данилина в ходе конференции для партнеров, передает РБК . По ее словам, веб-версия «Алисы» будет представлена до конца года.

Представитель пресс-службы «Яндекса» пояснил РБК, что речь идет именно о возможности пользоваться «Алисой» через веб-интерфейс. Это значит, что пользователь сможет открывать страницу «Яндекса» со встроенным голосовым помощником в любом браузере. Обсуждать подробности представитель компании отказался.

В ходе конференции «Яндекс» впервые назвал число пользователей сервиса. Как сообщил руководитель маркетинга «Алисы» Даниил Колесников, месячная аудитория «Алисы» составляет 28 млн человек. До сих пор в компании лишь говорили, что ежедневно голосовым помощником пользуются «несколько миллионов человек».

«Яндекс» официально запустил «Алису» в октябре 2017 года. Как поясняли в компании, «Алиса» отличается от аналогичных зарубежных помощников тем, что с ней можно вести диалог, а не только получать ответы на конкретные вопросы.

«Алиса» использует нейронную сеть, чтобы самостоятельно обучаться, распознавать и обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывать контекст сказанного, и способна импровизировать. Сейчас сервис работает в поисковом приложении «Яндекса» для мобильных операционных систем iOS и Android. В мае 2018 года компания представила «Яндекс.Станцию» — мультимедийную систему на основе «Алисы». Кроме того, «Алиса» встроена в наушники Sony Xperia Ear Duo, которые управляются голосом. В мае «Яндекс» привел данные о том, что «Алиса» установлена на 53% смартфонов в России и доступна в навигаторе более чем в 20 млн автомобилей.

Однако на десктопах голосовой помощник пока был представлен в ограниченном виде: он доступен лишь в «Яндекс.Браузере». Его аудитория меньше, чем у браузеров Chrome от Google и Safari от Apple. По данным счетчика LiveInternet, доля Google Chrome в России в июне составила 60,3%, Safari — 15%, «Яндекс.Браузера» — 10,7%.

По оценке главного аналитика Российской ассоциации электронной коммерции Карена Казаряна, интеграция в другие браузеры позволит увеличить аудиторию «Алисы» на 30—40%.

Конкурентом «Алисы» в России считается появившийся в 2011 году Siri от Apple, поддерживающий русский язык. В 2012 году компания Google запустила функцию голосового помощника, которая включается по команде «Ok, Google». Впоследствии на его основе был сделан Google Assistant. Русифицировать его разработчики обещают до конца 2018 года. При этом оба помощника имеют ограничения в использовании. Так, Siri работает только на устройствах Apple, а у Google Assistant есть только мобильная версия и версия для наушников.

Голосовых помощников также разрабатывают Amazon со своим продуктом Alexa, Microsoft с Cortana, но они пока недоступны в России. Microsoft и Amazon даже заявили о том, что рассматривают возможность взаимной интеграции, которая позволит пользователям одного из помощников прибегать к услугам другого на разного рода устройствах.

У Google и Apple нет веб-версий голосовых помощников. Они есть у Amazon и Microsoft.



В 2017 году компания VoiceLabs, которая занимается «голосовой» аналитикой, прогнозировала, что по итогам года в мире будет реализовано 24,5 млн устройств, управляемых голосом (в 2015—2016 годах было продано 8,2 млн голосовых гаджетов). При этом исследователи отмечают, что пока нет гарантированного способа монетизации таких устройств, а основной доход приходится на продажи гаджетов.

