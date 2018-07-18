Для рубля геополитический фактор утратил свою силу.
Открытие российского рынка акций сегодня ожидается нейтральным, вблизи уровней закрытия предыдущего дня, сообщает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». Тем не менее рублевый индекс МосБиржи в отсутствие драйверов в течение дня может еще раз протестировать отметку 2300 п. Курс доллара США, по прогнозам, продолжит колебания в диапазоне 62,5-63 рубля за доллар.
«Стоимость нефти марки Brent в начале этой недели откатилась ниже 72 долларов за баррель. И если в ближайшие дни отскока вверх не случится (а такой сценарий вполне вероятен), рублю придется отыграть произошедшее снижение нефти, он окажется под давлением продавцов. Ближайшей целью роста для курса пары доллар/рубль является уровень 63,5 рубля, причин для более сильного ослабления российской валюты пока нет. Актуальный диапазон торгов для пары доллар/рубль на сегодня составляет 62,3-63,5 рубля, для пары евро/рубль - 72,4-74 рубля», - прогнозирует Роман Ткачук, старший аналитик Альпари.
По словам Сергея Козловского, руководителя аналитического отдела Grand Capital, ожидается продолжение плавного ослабления курса рубля из–за падения интереса к ОФЗ со стороны, прежде всего, нерезидентов, а также значительного снижения цен на нефть и заявления Э. Набиуллиной, руководителя ЦБ РФ, о вероятности понижения основной процентной ставки в России.
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