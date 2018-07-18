Открытие российского рынка акций сегодня ожидается нейтральным, вблизи уровней закрытия предыдущего дня, сообщает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». Тем не менее рублевый индекс МосБиржи в отсутствие драйверов в течение дня может еще раз протестировать отметку 2300 п. Курс доллара США, по прогнозам, продолжит колебания в диапазоне 62,5-63 рубля за доллар.

«Стоимость нефти марки Brent в начале этой недели откатилась ниже 72 долларов за баррель. И если в ближайшие дни отскока вверх не случится (а такой сценарий вполне вероятен), рублю придется отыграть произошедшее снижение нефти, он окажется под давлением продавцов. Ближайшей целью роста для курса пары доллар/рубль является уровень 63,5 рубля, причин для более сильного ослабления российской валюты пока нет. Актуальный диапазон торгов для пары доллар/рубль на сегодня составляет 62,3-63,5 рубля, для пары евро/рубль - 72,4-74 рубля», - прогнозирует Роман Ткачук, старший аналитик Альпари.

По словам Сергея Козловского, руководителя аналитического отдела Grand Capital, ожидается продолжение плавного ослабления курса рубля из–за падения интереса к ОФЗ со стороны, прежде всего, нерезидентов, а также значительного снижения цен на нефть и заявления Э. Набиуллиной, руководителя ЦБ РФ, о вероятности понижения основной процентной ставки в России.