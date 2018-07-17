Южнокорейская биржа Coinrail возобновила обслуживание торгов после взлома в прошлом месяце. Некоторые из похищенных криптовалют уже были выплачены пользователям.

Coinrail сообщает, что полностью восстановила средства в DENT, BBC и ETH. Пользователи могут приступать к торговле этими активами и выводить их. «Восстановление JNT продолжается», - пишет биржа. Оставшиеся 7 криптовалют, включая биткоин, были восстановлены не полностью, сообщает Ttrcoin .

Также, по данным местных СМИ, корейское агентство по обеспечению безопасности в интернете завершает расследование, однако полученная информация еще не была проанализирована, поэтому подробности инцидента не могут быть раскрыты.