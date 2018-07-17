ВТБ опроверг информацию о попадании личных данных клиентов в открытый доступ.

«ВТБ провел расследование в связи с возникшей ситуацией. Установлено, что инцидент произошел по вине третьей стороны. При этом информация, относящаяся к банковской тайне, не была передана третьим лицам. Безопасность данных наших клиентов полностью защищена», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Ранее на проблему с утечкой персональных данных пользователей обратил внимание SEO-специалист, эксперт по поисковым системам в Rush Agency Павел Медведев. Он отметил, что если раньше этого можно было ждать в основном от мелких интернет-магазинов, то сейчас проблема актуальна и для таких гигантов, как ВТБ, Сбербанк, Департамент транспорта Москвы, агрегаторы авиабилетов и т. п. В опубликованном на сайте Rush Agency материале приводились скриншоты с примерами данных, которые можно найти в поисковой выдаче. В том числе это данные трансакций через Сбербанк, электронные билеты РЖД, сканы паспортов, которые можно найти через Единый транспортный портал Москвы.

В Сбербанке также опровергли информацию об утечке личных данных клиентов в Интернет е. «Сбербанк провел проверку каждой из ссылок, появившихся в Сети по утечке информации из поисковой системы «Яндекс». Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска. Банк и его клиенты надежно защищены современными системами кибербезопасности», — отметили в кредитной организации.

Как сообщалось ранее, в ночь на 5 июля пользователи обнаружили, что поисковики, в частности «Яндекс», стали индексировать и выдавать ссылки на документы в Google Docs с паролями и другой конфиденциальной информацией. Найти такие документы можно было с помощью расширенных поисковых команд. При этом в «Яндексе» подчеркивали, что проблема не связана с особенностями работы поисковой системы , поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем.