Обязательства банка «Советский» перед физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) по договорам банковского вклада и банковского счета переданы в Московский Кредитный Банк. Об этом напоминает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов, уточняя, что вкладчики «Советского» с 17 июля автоматически становятся вкладчиками МКБ.

«Все обязательства по заключенным с АО «Банк «Советский» договорам остаются без изменений (в том числе сроки и процентные ставки), поэтому у вкладчиков нет необходимости что-либо менять в их взаимоотношениях с ПАО «Московский Кредитный Банк», — подчеркивается в сообщении.

Дополнительно все вкладчики будут проинформированы о передаче их средств на обслуживание в МКБ посредством почтовой и СМС-рассылки.

Информация о перечне подразделений МКБ, осуществляющих обслуживание бывших вкладчиков «Советского», и режиме их работы размещена, в частности, на сайте АСВ. В сообщении последнего также приводятся телефоны горячих линий, по которым можно получить или уточнить информацию в случае необходимости.

Сам МКБ во вторник объявил, что начинает работу в 16 регионах, где откроются 28 офисов банка. Ранее в МКБ указывали, что сеть отделений банка «Советский» насчитывает 28 офисов.

Центробанк 3 июля этого года отозвал лицензию у банка «Советский» и утвердил план урегулирования его обязательств. Позже было объявлено, что обязательства банка «Советский» перед вкладчиками — частными лицами переходят к Московскому Кредитному Банку : он стал победителем соответствующего конкурса.

АСВ на прошлой неделе уточняло, что на обслуживание в Московский Кредитный Банк передаются обязательства банка «Советский» перед физическими лицами на общую сумму до 38 млрд рублей .



Кроме того, АСВ с 16 июля начало выплату страхового возмещения клиентам «Советского» — ИП . Речь идет о требованиях 22 индивидуальных предпринимателей на общую сумму около 2,8 млн рублей.

