Тайская ассоциация рынка облигаций (TBMA) планирует разработать блокчейн-платформу для ускорения расчетов и клиринга в операциях с корпоративными ценными бумагами. Для этого предусматрен выпуск пользовательского токена (Bond Coin) на частном блокчейне, который будет доступен участникам рынка, включая эмитентов, инвесторов, регуляторов и депозитарные организации.

В ходе первого этапа будет создана блокчейн-платформа с системами подписки, проверки корпоративных облигаций и размещения данных по расчетам. На втором этапе в функции блокчейн-платформы добавят обслуживание депозитов облигаций. В ходе третьего этапа проекта будет выпущен Bond Coin, на основе которого будет создана система клиринга и расчетов для транзакций с корпоративными бондами, сообщает Anycoin .

Планируется, что новая инфраструктура улучшит прозрачность информации о корпоративных облигациях и потенциально сократит время транзакций с нынешних 7-10 дней до всего лишь 1-3 дней.