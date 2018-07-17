Следственный комитет России (СКР) возбудил первое уголовное дело в связи с крахом Urban Group. Руководство входившего в группу ООО «Ивастрой» подозревается в злоупотреблении полномочиями: собрав деньги с дольщиков, компания так не смогла построить в Одинцовском районе Подмосковья ЖК «Лайково», на достройку которого теперь понадобится 12 млрд рублей, пишет «Коммерсант».



Уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) возбуждено следственными органами СКР по Северному округу Москвы. Удовлетворив ходатайства следствия, Головинский райсуд санкционировал проведение с десятка обысков в квартирах и домах топ-менеджеров ООО «Ивастрой» и Urban Group. Между тем обвиняемых в уголовном деле пока нет.

ООО «Ивастрой» начало строительство ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья в 2016 году после того, как обанкротился предыдущий застройщик, возводивший там ЖК Like City, — СУ 155. Застройщик намеревался построить 62 многоквартирных дома высотой от четырех до 12 этажей, а также 11 двухэтажных таунхаусов. Предполагалось, что в новом ЖК разместятся более 29 тыс. человек. Компания заключила 2 595 договоров участия в долевом строительстве на сумму 6,7 млрд рублей в объектах, которые так и не ввела в эксплуатацию. У ООО «Ивастрой» отсутствовали средства, необходимые для завершения работ. Выяснилось, что компания проводила строительно-монтажные работы по завышенным нормам и расценкам. При этом застройщиком не было подтверждено целевое расходование около 380 млн рублей по домам, не введенным в эксплуатацию. 9 июля арбитраж признал ООО «Ивастрой» банкротом.

Пучков — единственный из фигурантов расследования, кто не согласился с обоснованностью и законностью судебных решений и следственных действий. Его адвокаты обратились в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, которая 19 июля рассмотрит сразу две их жалобы.

Между тем в основу уголовного дела могли лечь заявления не только части дольщиков ЖК «Лайково», но и основного владельца Urban Group Александра Долгина, который неоднократно обвинял в проблемах компаний, входящих в группу, менеджеров, занимавшихся реализацией недвижимости и рекламой. Как отмечается, этот блок до ухода со своего поста в апреле 2018 года и курировал Пучков. Известно, что сейчас он является президентом Ассоциации застройщиков Московской области.