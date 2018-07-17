В Кургане перед судом предстанет супружеская пара за создание финансовой пирамиды, в результате работы которой за 5 лет у граждан было похищено более 120 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры России.

«По версии следствия, в 2005 году с целью систематического хищения денежных средств жителей города и области супругами в г. Кургане было открыто акционерное общество «Финансовая компания «Европа-Бизнес». Ее деятельность была построена по принципу «финансовой пирамиды», — отмечается в сообщении.

В деятельность пирамиды было вовлечено более 360 человек. При проведении информационных семинаров и индивидуальных собеседований обвиняемые создавали у приглашенных лиц впечатление о выгодности вступления в общество и вложении крупных сумм в инвестирование якобы прибыльных финансовых проектов. Введенные в заблуждение граждане передавали в кассу компании от 10 тысяч до 6 млн рублей, и впоследствии по убеждению обвиняемых перезаключали договоры займа с целью получения большей выгоды.