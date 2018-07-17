16 июля Свердловский районный суд Костромы постановил призать виновными организатора интернет-обменника и назначил два года лишения свободы условно, а также двух соучастников — по 1,5 года условно. При этом суд постановил уничтожить изъятую компьютерную технику и телефоны.

Как сообщает Kostroma.Today , мошенников задержали в прошлом году, подозревая в обналичивании и продаже криптовалюты. Их подозревали в том, что через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, они незаконно обналичили более 500 млн рублей. Сами они от этих операций получали процент и заработали около 2,5 млн рублей.

По словам юриста Виталия Красношапки, принимавшего участие в заседании в качестве общественного защитника, доход подсудимых, согласно материалам дела, составлял более 5 млн рублей, однако методика его подсчета вызывает вопросы.

«Через прослушку оперативники ФСБ услышали, как один из подсудимых ставил техническое задание программисту об изменении цены электронного платежа на 1,5%. Этот же процент был применен к общей сумме оборота, куда, помимо прочего, попали и внутренние переводы, не имеющие отношения к деятельности обменника», — цитирует ForkLog юриста.

Изначально против мужчин было возбуждено дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Но во время расследования статья была переквалифицирована на «Незаконную предпринимательскую деятельность». Это было сделано из-за того, что биткоины не являются официальным денежными средствами, поэтому операции с ними не являются банковскими.