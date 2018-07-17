В 16 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Воронеже, Архангельске, Ярославле, Калининграде, Мурманске, Липецке, Твери, 17 июля открываются 28 офисов Московского Кредитного Банка. Как можно понять из его материалов, новые отделения — это бывшие офисы банка «Советский» . В них будет осуществляться обслуживание физических лиц по операциям со счетами и вкладами , уточняется в релизе МКБ.

Клиентам будут доступны такие операции, как пополнение и переводы по счетам, пролонгация и переоформление вкладов, кассовые операции, а также подключение к системам дистанционного банковского обслуживания.

Как напоминают в МКБ, традиционно банк развивался в Москве и Московской области, где у него по состоянию на первое полугодие 2018 года было 102 отделения. В офисах на текущий момент обслуживается более 600 тыс. клиентов-физлиц, из которых более 400 тыс. — вкладчики.

Кроме того, у банка действуют 6,3 тыс. терминалов в Москве, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской, Владимирской и других областях.

Напомним, что Московскому Кредитному Банку переданы обязательства банка «Советский» перед физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) по договорам банковского вклада и банковского счета. Вкладчики «Советского» с 17 июля автоматически становятся вкладчиками МКБ.

Центробанк 3 июля этого года отозвал лицензию у банка «Советский» и утвердил план урегулирования его обязательств. Позже было объявлено, что обязательства банка «Советский» перед вкладчиками — частными лицами переходят к Московскому Кредитному Банку : он стал победителем соответствующего конкурса.



АСВ на прошлой неделе уточняло, что на обслуживание в Московский Кредитный Банк передаются обязательства банка «Советский» перед физлицами на общую сумму до 38 млрд рублей .