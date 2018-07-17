Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков завершил выкуп GDR TCS Group Holding сообщили в пресс-службе финучреждения.

В банке уточнили, что TCS Group Holding PLC получила от контролирующего акционера группы Олега Тинькова уведомление о совершении им сделок с GDR группы.

«В период между 6 и 12 июля Олег Тиньков дополнительно выкупил 233 210 GDR на сумму около 4,9 млн долларов. Таким образом, общее количество GDR, приобретенных Олегом Тиньковым за последние несколько недель, составило 960 000, а сумма сделок достигла около 20 млн долларов», — отмечается в пресс-релизе.

В кредитной организации подчеркнули, что «эти сделки подтверждают уверенность контролирующего акционера группы в стабильно положительной динамике ее показателей и дальнейшем росте новых направлений деятельности».