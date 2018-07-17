Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованными требования АО «БМ-банк» (ранее Банк Москвы, входит в группу ВТБ) на 11 млрд рублей к бизнесмену Владимиру Кехману, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд определил признать требования АО «БМ-банк» в сумме 11 189 690 611 рублей 62 копейки основного долга... обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества должника», — сказал судья.

В собственном реестре банкротства Кехмана были включены требования на сумму более 9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что БМ-Банк подал заявление о включении требований на сумму более 170 млн долларов (11 млрд рублей) в реестр требований кредиторов Кехмана на основании решения Высокого суда Лондона. Как ранее сообщала газета «Коммерсант», английский суд признал, что Кехман взял крупные кредиты на нужды «Группы JFC» в Банке Москвы «с помощью фальсификации документов и обмана».

Кехман уже был признан банкротом Высоким судом Лондона, бизнесмен просил суд признать действительным это решение на территории России, однако суд отказал в трех инстанциях. Позже суд в России также признал его банкротом, сейчас проходит реализация его имущества. Его «Группа JFC» также признана банкротом. Общий объем ее долга, который подтвердил суд, составляет около 18 млрд рублей. В числе крупнейших банков-кредиторов — Сбербанк и Банк Москвы.

Бизнесмен в настоящее время является художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге и Новосибирского театра оперы и балета.