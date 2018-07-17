Совкомбанк научил голосового помощника «Алиса» отвечать на вопросы о банковских продуктах, сделав это, как подчеркивается в его релизе, первым из российских частных банков. В качестве пилотного проекта банк выбрал карту рассрочки «Халва» .

Совкомбанк научил голосового помощника «Алиса» отвечать на вопросы о банковских продуктах, сделав это, как подчеркивается в его релизе, первым из российских частных банков. В качестве пилотного проекта банк выбрал карту рассрочки «Халва» .

Искусственный интеллект «Алиса» проинформирует об основных преимуществах карты, расскажет, где и как ее можно оформить, а также поможет найти ближайший офис банка для получения «Халвы». Для начала общения с голосовым помощником по карте «Халва» нужно просто сказать: «Алиса, запусти навык «карта «Халва».

«На сегодняшний день проект с «Халвой» находится на начальной стадии, и пока не наработано достаточно практического материала по общению «Алисы» с реальными клиентами банка, но она быстро учится и скоро сможет более подробно общаться с пользователями по теме финансовых продуктов», — отмечают в банке.

«Алиса» доступна в универсальном приложении «Яндекс» (Android и iOS), «Яндекс.Браузере» (Android и iOS), а также в программах для Windows.



«Мы продолжим активную работу с функционалом «Алисы» и другими подобными проектами, так как будущее, связанное с искусственным интеллектом и машинным обучением, уже наступило и мы не должны отставать в своем технологическом развитии от ведущих мировых игроков», — комментирует главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.

