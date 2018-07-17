Палата представителей конгресса США готова рассмотреть дополнительные санкции в отношении России, заявил спикер палаты представителей Пол Райан. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами во вторник, Райан сказал, что если комитеты конгресса считают, что дальнейшие санкции в отношении России нужны, то он «более чем счастлив рассмотреть их». Райан подчеркнул, что считает Россию «угрожающим правительством», которое не разделяет американские ценности.

Спикер также добавил, что верит в выводы разведслужбы США о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

«В этом не должно быть никаких сомнений. Также ясно, что это не оказало существенного влияния на наши выборы», — отметил он, добавив, что Москва пытается вмешиваться в выборы в других странах в попытках «подорвать демократию» и «хорошо выглядеть» по сравнению с ними.