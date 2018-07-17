По данным АСВ, комитет кредиторов ПАО «ИнтехБанк» утвердил смету текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении банка на третий квартал 2018 года в сумме 49,5 млн рублей.

Как напоминает TatCenter , мораторий в ИнтехБанке ввели в декабре 2016 года. 3 марта 2017 года ЦБ РФ отозвал у кредитной организации лицензию.12 апреля Арбитражный суд РТ признал ИнтехБанк банкротом, в банке выявили признаки вывода активов на 14,8 млрд рублей.