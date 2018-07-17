Московский банк Сбербанка и Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации) заключили договор о сотрудничестве. В рамках программы «Приобретение готового жилья» банк начинает прием заявок по индивидуальной схеме кредитования физических лиц на приобретение объектов недвижимости, реализуемых Фондом реновации. Кредитуемый объект недвижимости должен приобретаться по программе реновации жилищного фонда в Москве по договору купли-продажи или по договору мены, заключенному с Фондом реновации, поясняется в сообщении Сбербанка.

Собственники и наниматели по договору социального найма жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, получают возможность оформить кредит с целью дополнительного улучшения жилищных условий при переселении. Прием заявок открыт c 16 июля в уполномоченных отделениях Московского банка Сбербанка в шаговой доступности от домов, построенных по программе реновации и готовых к приему жильцов.

Первоначальный взнос при оформлении кредита от заемщика не требуется. В качестве первоначального взноса принимается передаваемый Фонду реновации объект недвижимости, а также собственные накопления клиента (при наличии).

В рамках индивидуальной схемы кредитования действуют специальные ставки по кредитам на приобретение объектов недвижимости, реализуемых Фондом реновации (актуальны на момент старта программы, уточняется в релизе):

8,9% — для клиентов, являющихся участниками зарплатных проектов банка;

9,4% — для клиентов, не являющихся участниками зарплатных проектов банка;

9,9% — для клиентов, не представивших подтверждение дохода и занятости.

Указанные ставки действуют при условии страхования жизни и здоровья заемщика. Кредит оформляется в рублях, минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей. Срок кредитования — до 30 лет.

«Наше сотрудничество с Московским фондом реновации жилой застройки расширяет выбор квартир для переезда собственникам и нанимателям жилых помещений в домах, участвующих в программе реновации. С использованием заемных средств можно купить дополнительные метры жилья и переехать в еще более просторную квартиру или квартиру с большим количеством комнат по сравнению с равнозначным жильем, гарантированным правительством Москвы. Поддерживая социальную программу для москвичей, в соответствии с договором с Фондом реновации Сбербанк установил льготные ставки, при этом кредит оформляется без первоначального денежного взноса», — комментирует вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Олег Смирнов.

«Мы видим повышенный интерес жителей, чьи дома включены в программу реновации, к возможности дополнительного улучшения жилищных условий за доплату. Это право каждого участника программы реновации, и Фонд реновации и банковское сообщество были настроены на эффективное решение данной задачи. Консультации по ипотеке от нашего партнера — Сбербанка можно получить в центрах информирования по переселению у сотрудников Фонда реновации», — сообщили в пресс-службе Московского фонда реновации жилой застройки.



Для информационной поддержки жителей, чьи дома включены в программу реновации, созданы центры информирования по переселению участников программы. Актуальные адреса и телефоны центров указаны на сайте Фонда реновации в разделе «Информационные центры». Для получения консультации по вопросам приобретения жилых помещений за доплату, в том числе с привлечением кредитных средств, можно обратиться к сотрудникам Фонда реновации.