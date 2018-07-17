Сбербанк опроверг информацию об утечке личных данных клиентов в Интернет после специальной проверки, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Сбербанк провел проверку каждой из ссылок, появившихся в Сети по утечке информации из поисковой системы «Яндекс». Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска. Банк и его клиенты надежно защищены современными системами кибербезопасности», — отмечается в релизе.



В ночь на 5 июля пользователи обнаружили, что поисковики, в частности «Яндекс», стали индексировать и выдавать ссылки на документы в Google Docs с паролями и другой конфиденциальной информацией. Найти такие документы можно было с помощью расширенных поисковых команд.

Позже SEO-специалист, эксперт по поисковым системам в Rush Agency Павел Медведев объяснил, как происходят такие утечки. По его словам, если раньше этого можно было ждать в основном от мелких интернет-магазинов, то сейчас это актуально и для таких гигантов, как ВТБ, Сбербанк, Департамент транспорта Москвы, агрегаторы авиабилетов и т. п.

В его материале приводятся скриншоты с примерами данных, которые можно найти в поисковой выдаче. В том числе это данные трансакций через Сбербанк, электронные билеты РЖД, сканы паспортов, которые можно найти через Единый транспортный портал Москвы.