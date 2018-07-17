Больше всех во время ЧМ-2018 в России потратили туристы из США – около 5,6 млрд рублей. Всего иностранные туристы в России потратили 39 млрд рублей. Об этом в своем исследовании сообщает Сбербанк.

На втором месте по тратам во время мундиаля Китай с почти 4,1 млрд рублей, на третьем — Мексика с 2,2 млрд рублей.

Наибольшей статьей затрат стало проживание. На отели туристы потратили 5,01 млрд рублей. Почти 4,3 млрд рублей составляют затраты на рестораны и кафе. Третьей по величине статьей расходов стала покупка одежды — 3,6 млрд рублей. На спортивные товары иностранцы потратили чуть меньше — 3,4 млрд рублей.

Как отмечает Сбербанк, если анализировать две самые крупные статьи расходов — проживание и питание — можно выделить яркую специфику в потреблении. Так, туристы из стран с наиболее высоким подушевым доходом не желают экономит на комфорте. Доза затрат на отели у приезжих из США, Великобритании, Германии, Австрии превысила 20% от общи х расходов.

Наибольшая доля трат — 36,5% — приходится на неделю 18—24 июня.