В течение пяти лет КРОК обеспечивает устойчивость инфраструктуры ЦОД Русфинанс Банка в Москве и сохранность корпоративных данных в случае любых ИТ-инцидентов.

За счёт настройки и управления специалистами КРОК инфраструктурой для хранения и резервного копирования данных, Русфинанс Банк обеспечивает непрерывную работу своих клиентских сервисов и ИТ-приложений для сотрудников. При возможном ИТ-сбое или потере данных восстановление информации осуществляется в соответствии с согласованными параметрами копирования, хранения и восстановления данных.

«Для нас было важно получить сервисное решение, которое обеспечивает резервное копирование масштабной ИТ-инфраструктуры. Ежедневно мы обслуживаем тысячи клиентов, создавая огромное количество данных: транзакции, онлайн-операции, запросы. Поэтому выход из строя той или иной ИТ-системы всегда чувствителен для банка и требует оперативного восстановления работоспособности. Сервис, предложенный КРОК, помог нам повысить уровень защиты данных от потери. Вот уже более 5 лет мы работаем без сбоев, сохраняя максимально высокий уровень доступности фронт-офис систем», – прокомментировал Виктор Федосов, директор департамента информационных технологий Русфинанс Банка.

«Потеря любой информации несет как технические, так и репутационные, регуляторные риски. Чтобы их избежать, КРОК специально для Русфинанс Банка адаптировал сервисное решение, максимально ориентированное на работу в условиях цифровизации бизнеса. Русфинанс Банк более пяти лет доверяет КРОК свои информационные системы. За время совместной работы с ИТ-специалистами банка выстроена эффективная система резервного копирования, способная обеспечить надёжную работу всех корпоративных систем и цифровых сервисов», – говорит Сергей Верченов, эксперт по управлению непрерывностью бизнеса компании КРОК.

О Русфинанс Банке

ООО «Русфинанс Банк» – стопроцентная дочерняя компания ПАО РОСБАНК . С 2004 года Русфинанс Банк входит в состав международной финансовой группы Societe Generale. Русфинанс Банк специализируется на выдаче потребительских кредитов через региональную сеть, включающую более 25 000 партнеров (автодилеры и розничные магазины), и собственные офисы в 71 регионе России. Русфинанс Банк является одним из лидеров рынка и предлагает наиболее полный спектр услуг в сфере потребительского кредитования: автокредитование, кредитование в точках продаж, предоставление кредитов наличными. Русфинанс обладает кредитными рейтингами двух международных рейтинговых агентств: Moody's – рейтинг в национальной валюте Ba1/рейтинг в иностранной валюте Ba2, прогноз стабильный; Fitch – BBB-, прогноз позитивный. Рейтинг агентства Fitch является инвестиционным. Также Банк имеет максимальный уровень кредитоспособности по национальной шкале для РФ от национального рейтингового агентства АКРА (АО) - AAA(RU), прогноз стабильный.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013. Более подробно о Русфинанс Банке на www.rusfinancebank.ru .

Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей сочетать финансовый потенциал и заслуженный авторитет эксперта в области инноваций со стратегией устойчивого роста. Группа стремится быть надежным партнером для своих клиентов, способствовать позитивным изменениям в обществе и экономике.

Играя важную роль в реальной экономике на протяжении 150 лет, группа Societe Generale объединяет более 147 тысяч сотрудников в 67 странах, ежедневно обслуживает 31 миллион частных клиентов, компаний и институциональных инвесторов по всему миру, предлагая широкий выбор консультационных услуг и индивидуальных финансовых решений. Бизнес Группы состоит из трех основных взаимосвязанных направлений:

Розничные банковские услуги во Франции в банках Societe Generale, Credit du Nord и Boursorama. Каждый банк предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;

Международное розничное банковское обслуживание, страхование и финансовые услуги корпоративным клиентам, включая сети в Африке, России, Центральной и Восточной Европе и компании, оказывающие специализированные финансовые услуги, - лидеры на рынках присутствия;

Глобальные банковские и инвестиционные решения. Группа предлагает признанный качественный уровень экспертизы, выход на ключевые мировые финансовые центры и комплексные решения.

Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: DJSI (Общемировой и европейский), FTSE4Good (Общемировой и европейский), Euronext Vigeo (Общемировой, Европейский и страны еврозоны), 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG и индекс MSCI Low Carbon Leaders.

С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться на веб-сайте или подписавшись на аккаунт в твиттере @societegenerale.

О компании КРОК

КРОК работает на ИТ-рынке более 26 лет — c 1992 года. Более 10 лет компания входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний (РА Эксперт, 2017) и топ-5 крупнейших консалтинговых групп (РА Эксперт, 2017). По итогам 2016 года КРОК входит в тройку лидеров российского рынка ИТ-услуг (IDC, Tadviser, 2017) и рынка системной интеграции (IDC, 2017), ТОП-3 крупнейших поставщиков IaaS (CNews, 2017).

Компания №1 среди лучших российских поставщиков ИТ-услуг для промышленности, энергетики, (Управление производством, 2017) и здравоохранения (CNews, 2017), входит в топ-3 крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний (CNews, 2017).

КРОК – провайдер цифровых изменений: в проектном опыте компании внедрение технологий блокчейн, Big Data, VR VR/AR (Virtual and Augmented Reality), искусственный интеллект, IoT (интернет вещей), BIM (Building Information Modeling). Разработчик первого в России облака на основе ПО с открытым кодом, которое развивает почти 10 лет, с 2009 года. КРОК является единственным в стране интегратором с собственной сетью отказоустойчивых дата-центров уровня Tier III — Gold Certification of Operational Sustainability c международной сертификацией Uptime Institute. На базе сети ЦОД КРОК предлагает облачные услуги и управляемые B2B-сервисы в том числе предоставление и управление ИТ-инфраструктурой, создание облачных центров информационной безопасности, развертывание систем видео- и Wi-Fi-аналитики для маркетинга, автоматизацию процессов HR.

Среди ключевых компетенций КРОК также создание интегрированных платформ межгосударственного и межведомственного взаимодействия, разработка ПО и аппаратных решений, мобильных приложений и диджитал-платформ взаимодействия с клиентами, решения по защите данных и информационной безопасности, ИТ-поддержка и ИТ-аутсорсинг, промышленные решения, создание крупных контакт-центров, сетевые и коммуникационные решения, Digital Signage, вычислительных комплексов, решений по оптимизации хранения данных, инженерной инфраструктуры для зданий и ЦОДов по методологии BIM.

КРОК развивает Акселератор инноваций для формирования и доработки собственных новых продуктов и облачных сервисов потенциальных партнеров. Для содействия заказчикам в цифровой трансформации КРОК запустил сервис «Цифровой генератор» - комплексная agile-проработка и вывод на рынок уникальных цифровых процессов. А также - консалтинговое подразделение, ориентированное на помощь заказчикам в создании цифровых продуктов, направленных на удовлетворение потребностей их конечного потребителя и создание новых цифровых бизнесов.

Источник: КРОК