Личная инфляция россиян в июне вновь стала ниже официального темпа роста потребительских цен, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». При этом впервые за три месяца показатель ушел в минус, отмечают аналитики.



Согласно исследованию, по итогам месяца размер личной инфляции россиян составил минус 0,17% (зафиксирована «личная дефляция»). Росстат снижения инфляции не зафиксировал: по официальным данным, она продолжает плавно расти — с 0,38% в мае до 0,49% в июне.

«Значение индекса пошло вниз впервые с февраля. До этого в течение трех месяцев индекс рос, причем самое значительное повышение было отмечено в мае, когда дефлятор подскочил сразу на 0,46%», — отмечается в сообщении холдинга.



Накопленное с начала года значение показателя, по оценке холдинга, снизилось до 1,6%, а уровень официальной инфляции с начала года (на 1 июля к 1 января) достиг 2,1%. Среди групп товаров и услуг, по которым рассчитывается индекс, в июне серьезно подорожал только бензин — цены на него поднялись на 2,1%. Цены на услуги ЖКХ почти не изменились — рост в июне составил лишь 0,03%.

На основании имеющихся в распоряжении «Ромира» данных о первоочередных затратах российских домохозяйств, холдинг отмечает, что расходы россиян в июне вновь снизились — на 1,44%. При этом делать выводы об общем улучшении экономической ситуации в стране преждевременно, считают в холдинге.

«Дефлятор, несмотря на небольшое снижение в июне, находится на уровне значения, накопленного за весь 2017 год», — поясняет президент «Ромира» Андрей Милехин. Сокращение затрат в июне, по мнению экспертов, можно объяснить сезонностью: летом ряд товаров становится дешевле, включая сельхозпродукцию. «Дешевеют и другие продукты, на которые торговые сети снижают цены, пытаясь стимулировать спрос в летние месяцы», — отмечается в исследовании.

Напомним, дефлятор отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Основой для расчета являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.