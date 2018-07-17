Госдума РФ приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования». Сообщение об этом опубликовано на сайте нижней палаты российского парламента.

Принятым законом предусматривается возможность уплаты с 1 января 2019 года налогов и иных платежей, прописанных в Налоговом кодексе РФ, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в которых в соответствии с решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ организована возможность приема от физических лиц денежных средств в счет уплаты указанных платежей и их перечисление в бюджетную систему РФ.

Кроме того, с 1 января 2019 года вводится единый налоговый платеж физического лица, который граждане могут добровольно перечислять в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и НДФЛ.

Налоговым органам предоставляются полномочия по самостоятельному уточнению платежей при обнаружении в платежных документах ошибок, допущенных плательщиками.

При этом устанавливается предельный трехлетний срок, в течение которого налоговые органы могут самостоятельно производить зачет сумм излишне уплаченных платежей в счет погашения недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Также в соответствии с принятым законом появляется возможность приостановления операций по счетам налогоплательщика в банках в случае непредставления расчета по страховым взносам в налоговый орган.



Согласно законодательным поправкам, ответственность за нарушение срока перечисления платежей в бюджетную систему РФ ложится на местные администрации, организации федеральной почтовой связи и МФЦ.