Кабмин утвердил перечень банков для проведения государственных закупок. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Утвержден перечень банков, в которых участники закупок будут открывать специальные счета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг и проведение конкурсных процедур. Это необходимо для обеспечения надлежащей степени защиты этих денежных средств», — отмечается в документе.

Перечень включает 18 банков — Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Промсвязьбанк, «Россия», банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Российский Национальный Коммерческий Банк, РосЕвроБанк, ОТП Банк и ЮниКредит Банк.