Прибыль российского банковского сектора за январь — июнь составила 634 млрд рублей. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в январе — июне 2018 года», опубликованном на сайте Банка России во вторник.

За аналогичный прошлогодний период банки получили прибыль в размере 770 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель уменьшился на 17,7%.

В том числе в июне действующими кредитными организациями получена прибыль в размере 107 млрд рублей, уточнили в Центробанке.

«На формирование финансового результата оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за шесть месяцев составила 880 млрд рублей», — говорится в материалах регулятора.

Банковские кредиты экономике за шесть месяцев выросли на 4,1%, в том числе кредиты нефинансовым организациям увеличились на 1,9%, физическим лицам — на 9,3%.

Активы банковского сектора за январь — июнь продемонстрировали рост на 0,1% (за аналогичный период 2017 года — на 2,2%). При этом с исключением январского эффекта консолидации бизнеса двух крупных банков активы сектора увеличились на 1,6%, отмечают в ЦБ.

Вклады населения за шесть месяцев выросли на 2,5% после увеличения на 4,3% за январь — июнь 2017 года. Депозиты и средства организаций на счетах уменьшились на 0,3% (в январе — июне 2017-го был зафиксирован прирост на 0,6%).