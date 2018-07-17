Первая в мире разработанная банком биржа криптовалют открыла свои двери для широкой общественности после нескольких месяцев задержки.

Как напоминает Ttrcoin , японский финансовый гигант SBI Holdings официально запустил свою платформу для торговли криптовалютами под названием VCTRADE в прошлом месяце, однако доступ к ней имел лишь ограниченный круг пользователей, прошедших предварительную регистрацию в октябре.

Теперь SBI Holdings сообщила, что открывает свой сервис для всех пользователей в возрасте от 20 до 70 лет, проживающих в Японии. Регистрация корпоративных клиентов на новой площадке по-прежнему недоступна.

Ранее VCTRADE заявила, что будет обслуживать торги в паре «японская иена – XRP». После первичного анонса на свою платформу компания добавила фиатные пары с биткоином и Bitcoin Cash.