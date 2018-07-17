Регистрация корпоративных клиентов на новой площадке по-прежнему недоступна.
Первая в мире разработанная банком биржа криптовалют открыла свои двери для широкой общественности после нескольких месяцев задержки.
Как напоминает Ttrcoin, японский финансовый гигант SBI Holdings официально запустил свою платформу для торговли криптовалютами под названием VCTRADE в прошлом месяце, однако доступ к ней имел лишь ограниченный круг пользователей, прошедших предварительную регистрацию в октябре.
Теперь SBI Holdings сообщила, что открывает свой сервис для всех пользователей в возрасте от 20 до 70 лет, проживающих в Японии. Регистрация корпоративных клиентов на новой площадке по-прежнему недоступна.
Ранее VCTRADE заявила, что будет обслуживать торги в паре «японская иена – XRP». После первичного анонса на свою платформу компания добавила фиатные пары с биткоином и Bitcoin Cash.
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