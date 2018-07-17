Столичная полиция расследует уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров лишенного лицензии банка «Балтика» и хозяина находящегося в стадии ликвидации НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ) Олега Власова. Фонд хранил почти 5 млрд рублей пенсионных накоплений в «Балтике», которая после отзыва лицензии задолжала кредиторам почти 13 млрд рублей. Параллельно с этим СКР расследует уголовное дело о хищении из банка средств под видом выдачи кредитов, фигурантом которого также может стать Власов, пишет «Коммерсант».



Лицензию у НПФ ПРПФ Центробанк отозвал в сентябре 2015 года. Регулятор установил, что деньги вкладчиков размещались в ипотечные сертификаты участия, стоимость которых была сильно завышена. В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд рублей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем следствие пришло к выводу о том, что к исчезновению денег из НПФ причастен Власов. При этом в СИЗО он попал со второй попытки: вначале, еще в январе 2018 года, банкира задержали, но уже на следующий день отпустили. На этот раз по тем же основаниям Тверской райсуд взял Власова под стражу.

Между тем по заявлению АСВ СКР в рамках ст. 159 УК РФ сейчас расследует обстоятельства вывода денег из банка «Балтика» под видом выдачи кредитов. На момент отзыва лицензии (24 ноября 2015 года) банк остался должен 1 тыс. кредиторов более 13 млрд рублей. Кроме того, правоохранительные органы намерены проверить причастность Власова к краху еще нескольких финансовых структур, в которых он занимал руководящие посты. В частности, речь идет о красноярском банке «Енисей» и севастопольском ВВБ, в которых исчезли около 19 млрд рублей.

В финансовых кругах Власова связывают с другим скандально известным экс-финансистом — совладельцем банков «Западный», «Донинвест» и Русский Земельный Банк Александром Григорьевым, судебный процесс над которым сейчас проходит в Ростове-на-Дону. В частности, банк «Балтика», по данным следствия, входил в список 60 кредитных учреждений, которые Григорьев использовал в незаконных финансовых операциях, в том числе обнальных. В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки Григорьева за последние несколько лет могли вывести из страны примерно 46 млрд долларов.