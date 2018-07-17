Каждый третий зритель на трибунах финального матча футбольного чемпионата был иностранцем, свидетельствуют данные исследования МТС. Оператор получил их на основе 400 технических параметров С ети , анализ которых дает усредненное представление о поведении зрителей финального матча в сравнении с первым матчем турнира.



Число приехавших посмотреть матч закрытия из других стран выросло вдвое в сравнении с матчем открытия. В частности, число болельщиков из Франции на матче финала относительно матча открытия выросло в 11 раз, а из Хорватии — в 20 раз.



В топ-10 стран по числу болельщиков на матче закрытия вошли: Россия, Китай, Хорватия, Великобритания, а также США, Нидерланды, Франция, Германия, Индия, ОАЭ.

Кроме больших делегаций, финальный матч посетили единичные болельщики из Камеруна, Гондураса, Намибии, Пакистана, Афганистана, Зимбабве, Лаоса, Маврикия. На финале присутствовали и небольшие делегации — около десятка болельщиков из Конго, Ливии, Алжира, Монголии.

Российские регионы также были представлены на матче закрытия. В пятерку по числу зрителей на трибунах, кроме москвичей и жителей Санкт-Петербурга, вошли болельщики из Иркутска, Казани и Краснодара.

Ночь после матча у болельщиков прошла неспокойно: только один из пяти после финального свистка арбитра отправился домой, остальные — продолжили отмечать победу на улицах и в заведениях Москвы. Эта ситуация заметно отличается от матча открытия, когда почти треть присутствовавших на стадионе после матча отправились по домам.

Во время финального матча зрители реже выходили в Сеть, нежели на матче открытия: 10% зрителей на трибунах «Лужников» практически не пользовались мобильным Интернетом, сосредоточившись на игре. При этом активнее в Сети вели себя иностранцы: объем трафика, отправленного каждым заграничным болельщиком во время финального матча, в 1,5 раза превысил результаты матча открытия. Россияне выходили в Интернет чаще, чем иностранцы, но использовали его в основном для проверки мессенджеров и соцсетей.