В этой стране у Юнистрим 10 партнеров и 765 точек обслуживания. Получая отзывы пользователей из Молдовы, Юнистрим постоянно улучшает сервис и расширяет его возможности.

Очередное новшество, которое порадует клиентов — подключение BPAY. Это значит, что денежные переводы в Молдову и наоборот теперь можно осуществлять в несколько кликов.

Платёжная система BPAY широко используется гражданами Молдовы для осуществления местных и международных денежных переводов, оплаты разнообразных услуг и товаров в интернет-магазинах. Кроме того, через эту систему можно выводить деньги из интернет-пространства и получать их наличными.

Объединение Юнистрим и BPAY означает качественно новый уровень удобства для клиентов этих двух популярных систем. Для осуществления денежных переводов необходимо иметь счет в системе Bpay со статусом идентификации не ниже «Специальной». Далее, на сайте bpay.md можно выбрать соответствующую операцию и отправить или получить денежный перевод. После осуществления платежа система автоматически выдает код денежного перевода, который необходимо передать получателю платежа.

Для переводов можно выбрать одну из четырех валют: рубли, доллары, евро и молдавские леи. Конвертация — по коммерческому курсу платежной системы Bpay, опубликованного на сайте.

«Основное преимущество платежной системы Bpay.md — это возможность управлять своими финансами полностью online с компьютера или мобильного телефона. Сотрудничество с Юнистрим поможет нашим клиентам получать и отправлять денежные переводы online в любое удобное для них время и вне зависимости от их удаленности от банковского отделения», - отметил директор группы компаний Bpay Артем Васильев.

Перспективы развития в Молдове руководство Юнистрим также оценивает оптимистично. Это значит, что Юнистрим будет и дальше совершенствовать сервис в интересах жителей Молдовы и расширять спектр предлагаемых услуг.

«Молдова важна для нас не только как интенсивно развивающийся рынок, но и как один из ключевых коридоров, открывающих новые направления в Западной и Восточной Европе. Теперь жители Молдовы, их родственники и друзья обладают бόльшим выбором возможностей для проведения международных денежных переводов, а также могут экономить за счет низких комиссий Юнистрим», — заявил председатель правления АО КБ «ЮНИСТРИМ» Кирилл Пальчун.