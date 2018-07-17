Минюст России предлагает увеличить с трех месяцев до трех лет срок давности привлечения к административной ответственности коллекторов за нарушения прав лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Разработка соответствующего законопроекта началась, сообщается на сайте ведомства.



«Изменения направлены на повышение эффективности применения мер административного воздействия к коллекторам, нарушающим законодательство при сборе долгов, и предупреждения совершения новых правонарушений», — говорится в сообщении Минюста.



Сейчас срок давности привлечения к ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности») составляет три месяца. При этом в соответствии с законодательством плановые проверки юридических лиц проводятся не чаще, чем раз в три года.

«В ходе проверки могут выявляться нарушения, срок давности привлечения к ответственности по которым истек. В связи с этим законопроектом предлагается увеличить такой срок до трех лет», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, Минюст сообщил о начале разработки законопроекта, обязывающего организации предоставлять информацию и документы, необходимые для проверки обращений граждан о возможных нарушениях в коллекторской деятельности, приставам. Также законопроектом предлагается ввести административную ответственность за непредоставление такой информации приставам.