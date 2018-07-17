Министерство труда и социальной защиты России предложило повысить прожиточный минимум на душу населения во II квартале 2018 года до 10 444 рублей — на 4%. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2018 года на душу населения 10 444 рубля», — говорится в документе.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается поднять до 11 280 рублей, для пенсионеров — до 8 583 рубля, для детей — до 10 390 рублей.

На I квартал 2018 года прожиточный минимум на душу населения составляет 10 038 рублей, для трудоспособного населения — 10 842 рубля, пенсионеров — 8 269 рублей, детей — 9 959 рублей.