Оформить ипотечный кредит можно со ставкой от 7,9% годовых (по окончании акции – от 8,9% годовых). С перечнем аккредитованных застройщиков-партнеров УБРиР можно ознакомиться на сайте в разделе «Ипотека» .

Также УБРиР увеличивает скидку по акции «Время - деньги». При выходе на сделку в течение 30 дней можно оформить ипотеку по сниженной процентной ставке на 1% (по окончании акции – на 0,35%). В частности, при рефинансировании ипотеки другого банка в рамках акции ставка составит от 8,5%, при приобретении готового жилья - от 8,75%.

Данные предложения по акциям действуют до 17 сентября.

Отметим, что средние ставки на рынке ипотеки продолжают снижаться, в том числе за счет различных сезонных акций от банков. По данным аналитического центра «Русипотеки», за январь - май 2018 г. средняя ставка предложения, как на первичном, так и на вторичном рынке сократилась на 0,43 п. п. и к июню достигла 9,76 и 9,67% годовых cоответственно.

Любовь Торопицына, начальник отдела управления технологическими проектами УБРиР:

«Сезонные предложения и акции стимулируют население приобретать жильё за счет ипотечных средств. Так, в УБРиР большим спросом пользуются акционные кредиты: с мая 2018 года доля выдач по ним составляет более 60%. При этом на четверть увеличилось количество заявок именно на сезонные предложения с пониженной ставкой».