Криптовалютная биржа WEX объявила, что возможность вывода биткоина, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Dash переносится на 22 июля, так как на серверах продолжаются технические работы.

Как напоминает ForkLog , впервые об остановке вывода средств WEX объявила еще 9 июля. Как тогда говорилось в сообщении биржи, на платформе будут проведены запланированные технические работы, при этом утверждалось, что продлятся они всего два часа.

К 12 июля, как сообщал Банкир.Ру, биржа так и не восстановила вывод средств, а цена биткоина на WEX неожиданно поднялась почти до 8,9 тыс. долларов, в то время как на крупнейших площадках средневзвешенный курс первой криптовалюты составлял 6,197 тыс. долларов.

На следующий день CEO криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев, сообщил о том, что его учетную запись с активами на пару миллионов рублей заблокировали администраторы.